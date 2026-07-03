Глава Кушвы рассказал о ходе восстановления города после смерча

Последствия смерча в Кушве продолжают ликвидировать

Глава Кушвы Михаил Слепухин рассказал о работе по ликвидации последствий смерча, который прошел 22 июня. Напомним, что стихия повредила более сотни домов, официально разрушенными признаны 28 домов. Восстановление инфраструктуры и расчистка улиц ведется до сих пор. После смерча Кушва еще пострадала от сильных ливней, который прошли в Свердловской области 29 июня.

На данный момент оказана адресная помощь жителям, вывезен мусор с улиц Чапаева и 9 Января. Также проведен распил и вывоз аварийных деревьев на улице Красноармейской, у школы №6, у Дома творчества, детского сада №59, у мемориала на улице Шляхтина и других частях города.

– Электроснабжение восстановлено ещё для 11 абонентов. Газоснабжение подключено на 1 объекте. Все участки и дома в посёлке Баранчинский освобождены от воды. В Кушве уровень воды снижается, вода отступает с ранее затопленных улиц, – написал Михаил Слепухин в своих социальных сетях.

Глава Кушвы также отметил, что в затопленные дворы была доставлена гуманитарная помощь.