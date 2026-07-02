Паводковая ситуация в Свердловской области стабилизируется

Из-за паводка все еще ограничено сообщение с 17 населенными пунктами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 2 июля прошло заседание регионального правительства, в ходе которого главы муниципалитетов доложили о паводковой обстановке на своих территориях. Так, по общей оценке, ситуация стабилизируется.

- Остаются подтопленными 7 низководных мостов, 2 участка автомобильных дорог в Первоуральске и селе Киргишаны. Временно ограничено сообщение с 17 населенными пунктами. В 11 территориях зафиксированы подтопления домов и приусадебных участков, - рассказал губернатор Денис Паслер.

В Нижнем Тагиле приток воды уменьшается на всех водоемах. В скором времени планируется уменьшить объем сбросов. В Первоуральске удалось запустить насосную фильтровую станцию, благодаря чему давление стабилизировалось. Некоторым жителям продолжают доставлять воду.

В Горноуральском округе вода ушла из большинства населенных пунктов.

- В Братчиково пока обстановка на том же уровне. В Краснополье вода ушла на 75 сантиметров. В Соседково было затоплено пять участков, два дома; два человека вывезены. В селе Балакино из-за сброса реки Тагил затоплено 46 участков. Организовано 5 пунктов временного размещения, - отметил глава региона.

В Кушве благодаря расчистке русла реки уровень воды упал на 20 сантиметров, сейчас она уходит с затопленных улиц. Однако 30 земельных участков все еще затоплены.