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НовостиОбщество2 июля 2026 9:43

ГАИ: в Свердловской области 95% самокатчиков не спешиваются на перекрестах

Об этом рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов
Евгений СТОЯНОВ
В Свердловской области почти все самокатчики нарушают правила проезда перекрестков

В Свердловской области почти все самокатчики нарушают правила проезда перекрестков

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области почти все самокатчики нарушают правила проезда перекрестков.

Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

- В 95 % случаев при пересечении перекрестков пользователи средств индивидуальной мобильности – не спешиваются, - уточнил представитель ГАИ.

Дмитрий Кузнецов добавил, что в целом в этом году наблюдается тенденция по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Также он отметил, что в регионе появляется необходимая инфраструктура, созданная для этого вида транспорта.