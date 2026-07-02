ГАИ: в Свердловской области 95% самокатчиков не спешиваются на перекрестах

В Свердловской области почти все самокатчики нарушают правила проезда перекрестков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области почти все самокатчики нарушают правила проезда перекрестков.

Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

- В 95 % случаев при пересечении перекрестков пользователи средств индивидуальной мобильности – не спешиваются, - уточнил представитель ГАИ.

Дмитрий Кузнецов добавил, что в целом в этом году наблюдается тенденция по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Также он отметил, что в регионе появляется необходимая инфраструктура, созданная для этого вида транспорта.