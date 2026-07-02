На Урале готовы запретить мигрантам водить автобусы: закон почти принят

Законопроект инициировали после резонансного ДТП в центре Екатеринбурга Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге руководство областной Госавтоинспекции рассказало об аварийности на дорогах, а также о законопроекте, ограничивающем работу мигрантов в общественном транспорте.

- За 2025 год произошло 717 происшествий, погибли 56 человек, - сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Также он рассказал об основных нарушениях при проезде перекрестков. Часто водители начинают движение не из той полосы и едут на запрещающий сигнал светофора.

- В текущем году Госавтоинспекция вынесла 133 тысячи постановлений за нарушения правил проезда перекрестков. Из них 33 тысячи – за проезд на запрещающий сигнал светофора, - уточнил Дмитрий Кузнецов.

МИГРАНТАМ ЗАПРЕТЯТ РАБОТАТЬ ВОДИТЕЛЯМИ АВТОБУСОВ?

В руководстве областной ГАИ рассказали о том, на какой стадии находится законопроект, запрещающий некоторым мигрантам работать водителями общественного транспорта. Напомним, его инициировали после резонансного ДТП в центре Екатеринбурга. 10 июня у храма «Большой Златоуст» пассажирский автобус въехал в толпу людей. Погибли четыре человека. За рулем автобуса находился 49-летний Икромжон Хамраев, являющийся гражданином Киргизии. Следствие считает, что он проехал перекресток на красный сигнал светофора, что и привело к ДТП. На мигранта заведено уголовное дело по статье «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО.

В середине июня – на фоне резонанса после ДТП у храма «Большой Златоуст» – ГАИ организовала совещание с участием транспортных компаний. На нем заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции по Свердловской области Александр Порубенко напомнил о нормах 196-го Федерального закона. Он запрещает работу на автопредприятиях людям, чьи водительские удостоверения выданы государствами, не входящими в ЕАЭС (членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. – Прим.ред.). Также ФЗ 196 запрещает трудоустраивать мигрантов без действующего разрешения на работу или патента.

Однако многие транспортные предприятия нарушают нормы федерального закона, подчеркнул Александр Порубенко. В связи с этим Госавтоинспекция разработала «дополнительные механизмы урегулирования сложившейся ситуации». Правда, какие именно в ГАИ не пояснили.

- 30 июля прошло межведомственное совещание с участием Госавтоинспекции, правительства Свердловской области и Министерства труда, где были подготовлены окончательно сформированные предложения. Проект регионального указа в настоящее время находится у правительства Свердловской области. Мы ожидаем окончательной редакции, - рассказал заместитель начальника областной Госавтоинспекции Дмитрий Кузнецов.