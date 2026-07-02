Свердловское УФАС не выявило сговоров на топливном рынке

На данный момент сговоров на рынке топлива не выявлено Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловской управление антимонопольной службы не выявило злоупотреблений со стороны участников топливного рынка. Об этом сообщила начальник отдела по борьбе с картелями УФАС Ольга Смирнова.

– На сегодняшний день мы не видим каких-либо сигналов о том, что динамика цен – это результат каких-либо соглашений между участниками рынка либо злоупотребления со стороны крупных участников, например, доминирующим положением, – отметила Ольга Смирнова.

Начальник отдела по борьбе с картелями также отметила, что УФАС поручили дополнительно усилить контроль реализации топлива для аграриев. В случае, если на топливном рынке выявят недобросовестные действия, к ним примут меры антимонопольного реагирования.

Напомним, что топливо в Свердловской области продолжает дорожать. Больше всего – почти на 5% – подорожал бензин АИ-92. За неделю стоимость достигла 68,5 рублей.