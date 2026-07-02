В Свердловской области остаются затопленными более 300 домов

Последствия паводка продолжают ликвидировать. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области спасатели МЧС продолжают ликвидировать последствия паводка. Напомним, что 29 июня из-за сильных дождей в регионе затопило 7 низководных постов, транспортное сообщение нарушено с 17 населенными пунктами. Пострадали такие города, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Нижние Серги и Бисерть.

На момент 2 июля по-прежнему остаются затопленными более 300 домов и 3112 приусадебных участков в 17 муниципалитетах. В пунктах временного размещения находятся 18 человек.

– За сутки от воды освободились 183 частных жилых дома, 1451 приусадебный участок, 2 участка автомобильных дорог, – сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Спасатели оказывают адресную помощь, вывозят людей с подтопленных территорий. Организован подвоз питьевой воды.

Продолжается расчистка русел рек и откачка воды. Прогнозируется повышение уровня воды в реке Чусовая в поселке Староуткинск.

В ликвидации последствий участвуют более 300 человек и 90 единиц техники.