Водоснабжение в Первоуральске налажено Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске запустили насосную станцию. Распределительная сеть полностью заполнена водой, давление в системе восстановлено до нормативных значений.

– Специалисты аварийно-восстановительных служб продолжают объезд центральных тепловых пунктов и насосных станций во всех микрорайонах города, выполняя регулировку давления для обеспечения стабильной работы системы, – сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска.

Для тех, у кого вода по-прежнему не появилась, работает горячая линия администрации: 8 (3439) 64-93-75. Заявки на подвоз питьевой воды принимаются с 09:30 до 17:00, а доставка осуществляется с 10:00 до 20:00.

Напомним, что после сильных ливней, которые прошли 29 июня, часть Первоуральска осталась без холодной воды. Проблемы с водоснабжением наблюдались в 48 многоквартирных домах, где проживает порядка 7,5 тысячи человек.