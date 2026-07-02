Паслер поручил решить вопрос с уличным освещением в Кушве

Во время рабочей поездки Денис Паслер лично проконтролировал ход работ. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер после рабочего дня в Кушве, пострадавшей от смерча, поручил решить вопрос с уличным освещением. Он отметил, что на разрушенных улицах его никогда не было.

– Светильники чтобы все были. Если взялись за это дело, то людям-то свет пустите, что они без света будут. Его там и не было в половине случаев, но если сейчас установили столбы, то светильники тоже вешайте. У людей должен быть свет, – сказал Денис Паслер во время совещания.

Город продолжают восстанавливать: на данный момент работы ведутся в 22 домах, еще 59 готовят к ремонту. Полностью восстановили 47 домов. Сейчас над восстановлением крыш трудятся 160 строителей. Тем, кто решил восстанавливать свои дома самостоятельно, помогают стройматериалами.

Детские сады работают в штатном режиме. С улиц города вывезено 400 кубометров распиленных деревьев, расчищено шесть кварталов и русло реки Узкой в районе улицы Чапаева.

– Газоснабжение восстановлено на 52 объектах из 76. В ближайшие дни газовики закончат эту работу. Электроснабжение восстановлено на 515 объектах из 570. Ремонтные бригады обеспечили возможность подключения электросетей для всех объектов. При нормализации уровня воды в реке подключим оставшиеся 10 домов на улице Чапаева, – сообщил Денис Паслер.

Отмечается, что единовременную материальную помощь получили все, кто за ней обратился. Работа по выплате областных средств продолжается, как и по поставке гуманитарной помощи.