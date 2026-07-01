На реконструкцию трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда потратят 20 миллионов

Реконструкцию планируется провести на участке с 33-го по 34-й километр Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области на реконструкцию участка трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда планируется потратить больше 20 миллионов рублей. Это следует из тендера, опубликованного на портале Госзакупок. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Свердловской области.

Согласно представленной информации, работы проведут на участке с 33-го по 34-й километр. Подрядчику предстоит установить стационарное электрическое освещение и обустроить тротуары с обеих сторон автодороги.

Работы планируется начать в конце августа 2026 года, а завершить – в мае 2028 года. Сейчас проходит этап подачи заявок на участие в аукционе. Продлится он до 2 июня.

Напомним, что на Среднем Урале также планируется провести капитальный ремонт трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Работы обойдутся в 208,8 миллиона рублей.