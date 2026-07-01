Ремонт трассы Екатеринбург – Курган обойдется в 209 миллионов

Ремонт трассы продлится до августа 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капитальный ремонт трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган обойдется в 208,8 миллиона рублей. Это следует из тендера, опубликованного на сайте Госзакупок. Заказчикам работ выступает Урауправтодор.

Подрядчику предстоит положить новый асфальт на участке с 87-го по 109-й километр, а также на участке со 109-го по 131-й километр. Общая протяженность участков составляет 44 километра, а площадь – более 440 тысяч квадратных метров. Окончание работ запланировано на 15 августа 2027 года.

Автомобилистам придется трудно, так как из-за ремонта здесь могут возникнуть пробки. Исходя из документации, в 2025 году проходимость на первом участке составляла 18 733 машин в сутки. На втором в разы меньше – 6 876 машин в сутки.