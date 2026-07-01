Екатеринбуржцы поддержали идею оградить парк 50-летия ВЛКСМ

Идею оградить парк поддержали 56,8% жителей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга подвели итоги опроса о необходимости ограждения парка 50-летия ВЛКСМ, который проходил на платформе обратной связи портала Госуслуг. Согласно результатам, идею установить ограждения поддержали 56,8% жителей, остальные 43,2% – высказалась против.

- Напомним, парк 50-летия ВЛКСМ стал лидером голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2024 года. За его благоустройство проголосовали более 100 тысяч горожан. Работы по благоустройству ведутся поэтапно, - отметили в пресс-службе администрации города.

Также большинство опрошенных горожан – 79,7% – высказались за ограничение доступа на территорию парка в ночное время. Остальные 20,3% считают, что парк должен быть доступен для посещения круглосуточно.

Напомним, что недавно екатеринбуржцы выбрали, как будет благоустроена набережная Исети.