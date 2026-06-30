Екатеринбуржцы решили, как будет благоустроена набережная Исети

Жители Екатеринбурга решили, как преобразится набережная Исети. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершился опрос о благоустройстве участка набережной Исети, от улицы Декабристов до улицы Белинского. Напомним, он проводился до 28 июня. Участие в нем приняли больше тысячи жителей города.

- Так, выбирая стиль набережной, 39% опрошенных отдали предпочтение природному, 5,7 % – урбанизированному. Большинство участников опроса – 55 % – считают, что стиль должен быть комбинированным, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также большая часть екатеринбуржцев выбрала в качестве покрытия тротуаров асфальтобетон. Скамьи, по мнению 59,7% граждан, должны быть сделаны из дерева и металла. Для малых архитектурных форм почти 64% опрошенных предпочли современный стиль, в то время как за классику проголосовали 36,4%.

Порядка 80% респондентов считают, что на набережной необходимо заменить нынешние зеленые насаждения на крупномерные растения. Еще 37% предпочли хвойные деревья.

Идею обустройства беговой дорожки поддержали почти 81% жителей, еще 75% проголосовали за появление велодорожки. Кроме того, 72% екатеринбуржцев считают, что на набережной нужно обустроить комнату матери и ребенка.

Напомним, что участок набережной Исети благоустроят за счет федеральных средств в 2027 году, поскольку данная территория победила в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».