Екатеринбуржцы смогут решить, как будет благоустроена набережная Исети

Высказать свое мнение екатеринбуржцы смогут до 28 июня. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге запустили опрос о благоустройстве участка набережной Исети, от улицы Декабристов до улицы Белинского. Так, жители города смогут самостоятельно решить, как преобразится данная территория в 2027 году.

Напомним, что набережная Исети заняла первое место в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». За данный участок проголосовали порядка 86 тысячи екатеринбуржцев, благодаря чему он получит федеральные средства на обновление.

- Мнение жителей Екатеринбурга будет учитываться при работе над концепцией будущего комплексного благоустройства общественной территории, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В опросе содержатся вопросы о предпочитаемом стиле набережной, типе покрытий тротуаров и материале для скамеек. Помимо этого, екатеринбуржцы смогут решить, нужны ли на благоустроенной территории велодорожка и комната матери и ребенка, а также требуется ли обновить зеленые насаждения.

Высказать свое мнение жители могут вплоть до 28 июня 2026 года на Платформе обратной связи портала Госуслуг.