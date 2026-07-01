Выпускники УрФУ смогут получить мантии и конфедератки по заявкам

Сколько времени потребуется на получение мантий и конфедераток, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В УрФУ выпускникам 2026 года предложили получить мантии и конфедератки по заявкам. Напомним, что свой выпускной студенты отметили без них из-за проблем с поставщиком. В результате задержки в университет поступила лишь часть заказа, из-за чего комплекты достались не всем.

- Контракт с поставщиком расторгнут. Поступившие комплекты мы должны вернуть. Диалог с поставщиком сейчас продолжается в правовом поле. Понимаем, что кто-то из выпускников хотел красивые фотографии в мантиях, кто-то даже готов их выкупить у поставщика, - пояснили в УрФУ.

В связи с этим, оргкомитет решил собрать от всех желающих заявки на получение мантий и конфедераток. Соответствующую анкету можно заполнить до 17:00 8 июля.

После этого вуз начнет решать вопрос с выдачей комплектов по составленным спискам. Сколько времени на это потребуется, по словам представителей УрФУ, пока неизвестно.