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Общество27 июня 2026 7:02

Студенты УрФУ отметят выпускной без мантий

Некоторым выпускникам УрФУ не досталось мантии
Никита ПРИХОДЬКО
Всех студентов попросили приходить на церемонию без мантий

Всех студентов попросили приходить на церемонию без мантий

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге студенты УрФУ отметят предстоящий выпускной без мантий. Причиной этому стали форс-мажорные обстоятельства. Как рассказали «КП-Екатеринбург» читатели, некоторым выпускникам не досталось мантии.

- В университет не доставили все заказанные для вас мантии. Команда организаторов прилагала все усилия к тому, чтобы этого не произошло. Но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе. Тем не менее, мы убеждены, что ничего не должно испортить наш праздник, - пояснили представители УрФУ.

В связи с этим в учреждении приняли решение полностью отказаться на церемонии от мантий. Всех студентов попросили приходить без них. По словам представителей вуза, это необходимо для сохранения единства и солидарности.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге тысячи юных уральцев отпраздновали общегородской выпускной.