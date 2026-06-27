Студенты УрФУ отметят выпускной без мантий

Всех студентов попросили приходить на церемонию без мантий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге студенты УрФУ отметят предстоящий выпускной без мантий. Причиной этому стали форс-мажорные обстоятельства. Как рассказали «КП-Екатеринбург» читатели, некоторым выпускникам не досталось мантии.

- В университет не доставили все заказанные для вас мантии. Команда организаторов прилагала все усилия к тому, чтобы этого не произошло. Но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе. Тем не менее, мы убеждены, что ничего не должно испортить наш праздник, - пояснили представители УрФУ.

В связи с этим в учреждении приняли решение полностью отказаться на церемонии от мантий. Всех студентов попросили приходить без них. По словам представителей вуза, это необходимо для сохранения единства и солидарности.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге тысячи юных уральцев отпраздновали общегородской выпускной.