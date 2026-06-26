В Екатеринбурге отгремел общегородской выпускной

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В уральской столице 26 июня тысячи юных уральцев отпраздновали общегородской выпускной. Для участников мероприятия подготовили шоу-программу, интерактивные конкурсы и розыгрыши призов. Масштабный праздник для юных свердловчан устроили на современной УГМК-Арене.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Выпускников поздравляли и власти региона. Напутственные слова для ребят прозвучали от замгубернатора - министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой. После на сцену с поздравительной речью вышел глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он пожелал, чтобы ребята оставались в родном городе.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
На сцену этим вечером выходили артисты с зажигательными танцами. Выступала также уральская кавер-группа «Нефть». Бэнд исполнил романтичные песни, которые растопили сердца юных уральцев. Ребята танцевали в обнимку.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Но больше всего ребята ждали хэдлайнера – певца Ваню Дмитриенко. Поп-исполнитель прославился хитами «Ты Венера – я Юпитер», «Шелк», «Прятки». Девушки не забывали снимать видео и подпевать любимому артисту.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Напомним, что на общегородской выпускной в Екатеринбурге ожидали 15 тысяч ребят. Взгляните на мероприятие глазами фотографа «КП-Екатеринбург» Ольги Юшковой.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
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