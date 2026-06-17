Ваня Дмитриенко станет хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге

Ваня Дмитриенко стал известен благодаря хиту «Ты Венера я Юпитер» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Ваня Дмитриенко станет хедлайнером общегородского выпускного «ВыпускникON» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в мэрии.

Ваня Дмитриенко стали известен после хита «Ты Венера я Юпитер». В последние годы артист приобрел новую волну популярности, кардинально сменив имидж и жанр.

Артист выступит на «УГМК-Арене» 26 июня. Планируется, что мероприятие соберет около 15 тысяч выпускников. На праздник также приглашены учителя, руководители школ и родители учеников.

– На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех: педагогов, родителей, близких и школьников. «УГМК-Арена» имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий и, что важно, мы не будем зависеть от погоды, – объяснил выбор места проведения выпускного замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко.

По программе, после официальной части общегородского выпускного, на которой наградят лучших выпускников, пройдет интерактивная программа и розыгрыш призов. Ваня Дмитриенко выступит для выпускников в 19:45.

В 2026 году школы Екатеринбурга окончили 8 125 одиннадцатиклассников и 19 622 девятиклассника. Из них более 1200 выпускников претендую на получение золотых и серебряных медалей «За особые успехи в учении».

Напомним, что в прошлом году общегородской выпускной прошел 27 июня в парке Маяковского. Хедлайнером мероприятия стал Хабиб – автор хита «Ягода малинка».