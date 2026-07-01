Свердловские города продолжают восстанавливать после паводка

Последствия паводка продолжают ликвидировать. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Города Свердловской области, пострадавшие от паводка, восстанавливают в круглосуточном режиме. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, вода постепенно уходит с территорий. Специалисты помогают местным жителям, расчищают русла рек и ливневые канализации.

В Первоуральске подключили к резервному Ревдинскому водопроводу, в город привезли две фуры с питьевой водой. В Николо-Павловском, Бродово, Малой Лае и Шумихе подготовлены пункты временного размещения, жителям оказывается помощь.

– После сильных дождей в Нижнем Тагиле локальные подтопления затронули часть садовых товариществ. Ситуация остается контролируемой, угрозы населению нет, уровень воды отслеживается в постоянном режиме, – сообщили в департаменте информполитики.

В Нижних Сергах продолжают расчищать русло реки Заставка. В пункте временного размещения находятся девять человек, в том числе трое детей. В Ревде также продолжаются восстановительные работы.

Вода уже сошла с дороги к поселку Ключевск, Монетный, Первомайский и к Безречному. Повреждения обнаружили только на подъезде к Ключевску, восстановительные работы уже начались.