В Нижнем Тагиле затопило дорогу к туберкулезной больнице из-за разлива реки

Дорогу затопило из-за разлива реки Кушва. Фото: скриншот из видео в социальных сетях Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле дорогу до туберкулезной больницы затопило из-за разлива реки Кушва. На данный момент проезд по участку закрыт. Причиной стали сильные осадки, которые накануне обрушились на Свердловскую область.

Мэр города Владислав Пинаев объехал большинство территорий, подтопленных в результате паводка. По данным на 17:00 30 июня, из садов Горубново и Монзино, а также села Елизаветинское эвакуировали 108 человек, в том числе 38 детей.

Множество территорий оказались затоплены после паводка. Дорогу затопило из-за разлива реки Кушва. Фото: скриншот из видео в социальных сетях Владислава Пинаева

- На Евстюнихе из коллективных садов людей вывозят на лодках: там вода поднялась из-за сброса на реках Баранча и Тагил. В садах на реке Леба в Горбуново эвакуация завершена, уровень воды пошел на спад, - написал глава города в своих социальных сетях.

В самом Нижнем Тагиле вода заполонила участок в районе парка «Народный». Отмечается, что ситуация с паводком находится на постоянном контроле.