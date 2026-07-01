В поселке Северка восстанавливают дорогу после паводка

Из-за разлива рек дорога по улице Стрелочников была размыта. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге в поселке Северка началось восстановление дороги по улице Стрелочников. В результате сильных осадков 30 июня, она была размыта из-за разлива рек Северка и Решетка. О начале работ рассказали в пресс-службе администрации города.

- Три водопропускные трубы, которые были проложены при строительстве временной дороги, не выдержали напора большой воды. На сегодняшний день уровень воды в реках снизился, подрядчик приступил к работе, - пояснили в мэрии.

На данный момент восстановить удалось трубы диаметром 1 420 миллиметров. Также специалисты дополнительно проложили четвертую трубу. Для восстановления участка дороги шириной 7 метров планируется отсыпать скальным грунтом около 20 метров реки. Специалисты стараются как можно быстрее завершить все работы.

Всего в результате разлива рек затопило 96 придомовых участков. 17 частных и 11 многоквартирных домов, в которых в общей сложности приживают 335 человек, оказались отрезаны от дороги. Отмечается, что для жителей был развернут временный пункт размещения в школе №179.