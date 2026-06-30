Река вышла из берегов и подтопила часть улиц в поселке Северка. Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге подтопило поселок Северка, что находится в Железнодорожном районе. Все дело в обильных осадках, которые выпали на территории Свердловской области. После сильных дождей река вышла из берегов.

- После мощных ливней там зафиксирован подъем уровня реки. В результате произошло подтопление придомовых территорий и части улиц, - пояснили в пресс-службе администрации города.

В Екатеринбурге поселок Северка подтопило из-за разлива реки Видео: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В поселок выехали замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев и глава Железнодорожного района Виталий Першин. На месте планируется провести заседание комиссии ЧС.

Как сообщили со ссылкой на администрацию района в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии, в местной школе будет открыт эвакуационный пункт.

Отмечается, что для координации помощи жителям поселка и реагирования на их запросы была организована горячая линия. Обратиться можно по телефону +7 (343) 211-74-58.