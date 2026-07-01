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НовостиПроисшествия1 июля 2026 9:20

В Екатеринбурге задержали мужчину, 10 лет скрывавшегося от уголовного наказания

Мужчину, скрывавшегося от уголовного наказания 10 лет, задержали в Екатеринбурге
Источник:kp.ru
Мужчину задержали в Екатеринбурге с поддельными документами Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Мужчину задержали в Екатеринбурге с поддельными документами Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали мужчину, который скрывался от уголовного наказания десять лет. Как объясняют в ГУФСИН, в 2014 году молодого человека судили по статье 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка наркотических средств…). До решения суда он находился не под стражей и смог сбежать в другую страну.

- Более десяти лет он скрывался, используя поддельные документы и проживая на территории другого государства, - сообщает пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.- Сотрудникам отдела розыска ГУФСИН удалось установить его местонахождение. 27 июня беглец был задержан в Екатеринбурге и доставлен в СИЗО.

В ГУФСИН отмечают, что с 19 по 26 июня в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Уклонист», в котором участвовали сотрудники ГУФСИН, МВД и Военной полиции было разыскано 58 человек, скрывающихся от правоохранительных органов. Это люди самовольно покинувшие военную службу, люди подозреваемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, а также те, кого уже осудили и кто скрывался от уголовного наказания.