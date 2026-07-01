В Свердловской области из подтопленных участков эвакуировали более 150 человек

Спасатели эвакуировали 155 человек. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области после сильных ливней, которые прошли 29 июня, подтопило 290 домов и 3819 земельных участков, эвакуированы 155 человек. В пунктах временного размещения находятся девять человек, остальные остановились у родственников и знакомых.

– В подтопленных районах работают оперативные группы МЧС России. Спасатели вывозят людей с подтопленных территорий, оказывают адресную помощь, проводят подворовые обходы и информируют граждан. Для населения организован подвоз питьевой воды, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Кроме того, для мониторинга обстановки и оперативного реагирования используются бесиплотники.

В Нижнесергинском районе продолжается работа по расчистке русла реки, в Екатеринбурге из подтопленных домов откачивают воду. В Среднеуральске чистят дорожные трубы и откачивают воду. Всего в ликвидации последствий участвуют более 600 человек и 150 единиц техники.