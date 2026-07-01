В нескольких свердловских городах ограничено движение из-за паводка

Из-за сильных дождей многие мосты и дороги подтопило. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В городах Свердловской области ограничили движение из-за паводка. В Артемовском проезд закрыт на мосту через реку Бобровка в селе Покровское, а в Березовском подтопило дорогу к поселку Ключевск.

В Кушве перекрыли участок на 3-м километре дороги Верхняя Тура – Красноуральск. Объехать перекрытие можно через поселок Валериановск. В Нижних Сергах проезд закрыт на 19-м километре дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти.

– В Первоуральске ограничения введены на нескольких участках: на дороге в селе Битимка, на трассе «Первоуральск — Ревда», а также перекрыто движение в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка. Организованы пути объезда, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На всех подтопленных и перекрытых участках дорог установлены временные знаки и предупреждающие щиты. Инспекторы ДПС контролируют обстановку.

Госавтоинспекция призывает водителей заранее планировать маршрут и выбирать объездные пути.

Напомним, что 29 июня в Свердловской области прошел сильный ливень, из-за которого пострадали Нижние Серги, Первоуральск, Нижний Тагил, Ревда и Бисерть. Специалисты ликвидируют последствия подтоплений.