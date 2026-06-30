В Октябрьском районе Екатеринбурга откроют две поликлиники

Жители Октябрьского получат две новые поликлиники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге откроется две новых поликлиники. Оба медицинских учреждения появятся в Октябрьском районе города. Об этом сообщила замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова в программе «Отрытый диалог» на телеканале ОТВ.

- Нам выделяют помещение в новом доме на улице Шолохова, 2. Там появится детский филиал, до конца осени мы его откроем. А по адресу переулок Волчанский, 2а, это соседнее здание с Шолохова, 2, откроем филиал взрослой поликлиники, - отметила Татьяна Савинова.

Дело в том, что жители двух поселков, Чапаевский и Лечебный, пожаловались на отсутствие рядом с домом поликлиник. По их словам, местным жителям приходиться добираться до медучреждения в центр города. Татьяна Савинова отметила, что проблема будет решена до конца 2026 года.

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