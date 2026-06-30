В реке Северка уровень воды пошел на спад

Подрядчики ждут снижения уровня воды, чтобы приступить к восстановлению дороги. Фото: Администрация Екатеринбурга

В реках Северка и Решетка уровень воды пошел на спад. Напомним, что 29 июня из-за длительного и сильного дождя уровень воды в реках превысил пропускную способность водопропускного сооружения. Из-за этого были подтоплены 96 участков по примыкающей к реке улице. Специалисты обходят места подтопления и откачивают воду.

– Также из-за обильных осадков в месте слияния рек Решетка и Северка размыло временную дорогу в сторону улицы Стрелочников, построенной для капитального ремонта моста через реку Решетка. Жители 11 многоквартирных домов и 17 частных домов отрезаны от дороги. Количество проживающих оценивается в 335 человек, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Временный пункт размещения организован в школе №179.

Как сообщил глава Железнодорожного района Виталий Першин, на улице Стрелочников открыт продуктовый магазин, в котором есть запас продуктов, поэтому сейчас ожидают снижения уровня воды, чтобы приступить к восстановлению дороги. Подрядчик уже завозит грунт для отсыпки.