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НовостиОбщество30 июня 2026 10:19

В Каменске-Уральском сформировали штаб для контроля за паводковой ситуацией

В Каменске-Уральском усилили контроль за плотинами в связи с паводком
Никита ПРИХОДЬКО
Несмотря на стабильную обстановку, в городе сформировали штаб. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Несмотря на стабильную обстановку, в городе сформировали штаб. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменке-Уральском из-за дождевого паводка, который отрезал от большой земли 17 населенных пунктов Свердловской области, усилили контроль за гидротехническими сооружениями.

Несмотря на стабильную обстановку, было принято решение сформировать городской штаб для оперативного устранения подтоплений и мониторинга ситуации. Возглавил работу первый замглавы города Владимир Горенков.

- Ведется прочистка водоотводных каналов, организованы мероприятия по откачке и переброске воды. На особом контроле находится состояние гидротехнических сооружений: Волковская плотина и Каменская плотина, - пояснили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.

Специалисты принимают меры по локализации локальных подтоплений. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Специалисты принимают меры по локализации локальных подтоплений. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В районных администрациях сейчас работают приемные по обращениям жителей. Также проводятся консультации для тех, чьи дома пострадали из-за паводка. Управляющие компании контролируют ситуацию на территориях многоквартирных домов. Отмечается, что в случае необходимости гражданам могут предоставить маневренное жилье.