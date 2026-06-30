Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Нижних Сергах

Прокуратура проверит соблюдение прав жителей, пострадавших от паводка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура начала проверку в Нижних Сергах, где подтопило около 50 домов. Причиной произошедшего стал выход из берегов рек Застава и Серга, а также подъем уровня воды в местном водохранилище из-за обильных осадков, которые накрыли Свердловскую область.

На место уже выехали сотрудники прокуратуры.

- Прокуратура Нижнесергинского района незамедлительно организовала проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также соблюдения прав граждан, пострадавших от паводка, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что районный прокурор лично контролирует соблюдение прав жителей. Напомним, что в городе были развернуты пункты временного размещения общей вместимостью 100 человек.

При нарушении прав, связанных с текущей ситуацией, граждане могут обратиться в приемную на улице Розы Люксембург, 79 или позвонить по телефонам горячей линии: 8 (343) 982-21-50 или 8 (343) 982-21-80.