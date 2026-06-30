В Нижнем Тагиле изменится движение на загруженном перекрестке

Движение на перекрестке было затруднено Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле с 1 июля 2026 года изменится организация движения на перекрестке улиц Циолковского – Октябрьской революции. Все дело в том, что в «часы пик» движение на участке часто бывает затруднено.

- В среду 1 июля будут демонтированы дорожные знаки 5.15.1 «Направления движения по полосам» по улице Циолковского перед улицей Октябрьской революции в направлении движения со стороны путепровода, - пояснили городском Центре организации дорожного движения.

Таким образом, поворачивать налево на улице Октябрьской революции автомобилистам будет необходимо с трамвайных путей, а движение прямо по улице Циолковского теперь будет осуществляться с трех полос.

Напомним, что ранее схему движения изменили на перекрестке улиц Космонавтов – Красноармейская, где ранее регулярно происходили аварии.