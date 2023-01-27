В Нижнем Тагиле меняют схему движения на аварийном перекрестке

Движение на опасном перекрестке перестанет быть аварийным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле меняют схему движения на одном из самых аварийных перекрестков города: Космонавтов – Красноармейская, где регулярно происходят ДТП. Изменения вступят в силу с 15 февраля 2023 года. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

На этом перекрестке исключат пересечение транспортных левоповоротных потоков с потоками встречного направления по улице Космонавтов.

Теперь светофор будет работать в режиме четырех фаз. Сначала разрешат движения транспорта по Космонавтов с Фрунзе, потом дорогу переходят пешеходы, потом движется транспорт по Космонавтов со стороны Красного Камня, потом разрешается движение транспорта по Красноармейской в обоих направлениях.