В Свердловской области 30 июня ожидаются ливни и сильный ветер

Ливни и порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются 30 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 30 июня ожидаются ливни и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Специалисты МЧС призывает граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

– В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, – отметили в ведомстве.

Владельцам частных домов рекомендуют подготовить ливневую канализацию, а водителям советуют отказаться от поездок. Если вы уже в пути, не пытайтесь проехать подтопленные участки – перестройтесь на обочину и прекратите движение.

Напомним, что июнь 2026 года может стать самым дождливым в истории Екатеринбурга. Всего за месяц выпало 150 миллиметров осадков, и до рекорда 1986 года осталось всего 18 миллиметров.