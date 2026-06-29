В Екатеринбурге июнь 2026 года может стать самым дождливым в истории

Основные дожди ожидаются сегодня вечером и в ночь на 30 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года может стать самым дождливым за всю историю Екатеринбурга. Как рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», с начала месяца в городе выпало уже 150 мм осадков.

- Это четвертый результат за всю историю наблюдений. Всего 18 мм осталось до рекордного результата 1986 года, когда выпало 168 мм. Если прогнозы осадков на ближайшие дни оправдаются, то нынешний июнь станет самым влажным за всю историю наблюдений, - пояснил Алексей Пулин.

Отмечается, что основные дожди ожидаются сегодня, 29 июня, вечером, а также в ночь на вторник 30 июня. Температура в понедельник днем составит +15..+17 градусов, а на следующий день – около +21 градуса.

Дожди ожидают екатеринбуржцев также в четверг 2 июля и пятницу 3 июля. Согласно прогнозам, к концу недели в уральской столице потеплеет до +26 градусов. Температура будет постепенно увеличиваться с каждым днем.