В Екатеринбурге открыли Малышевский мост и второй выезд из Синих Камней

Движение по Малышевскому мосту запущено Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге запустили движение по Малышевскому мосту и по второму съезду в микрорайон Синие Камни. Путепровод открыли на два месяца раньше установленного срока. Работы на Малышевском мосту стартовали в апреле 2026 года.

– За это время было обновлено 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 16 деформационных швов пролетного строения. При их замене подрядчик применил современные технологии, сделав швы абсолютно бесшумными, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

26 июня глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил завершение работ на Малышевском мосту. Там же он сообщил, что строительство развязки у «Калины» завершат к октябрю 2026 года.

Ранее, в начале июня 2026 года, строители открыли движение по улице Комсомольской.