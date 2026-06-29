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НовостиОбщество29 июня 2026 9:00

В Екатеринбурге открыли Малышевский мост и второй выезд из Синих Камней

В Екатеринбурге запустили движение по Малышевскому мосту
Екатерина ГАПОН
Движение по Малышевскому мосту запущено

Движение по Малышевскому мосту запущено

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге запустили движение по Малышевскому мосту и по второму съезду в микрорайон Синие Камни. Путепровод открыли на два месяца раньше установленного срока. Работы на Малышевском мосту стартовали в апреле 2026 года.

– За это время было обновлено 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 16 деформационных швов пролетного строения. При их замене подрядчик применил современные технологии, сделав швы абсолютно бесшумными, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

26 июня глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил завершение работ на Малышевском мосту. Там же он сообщил, что строительство развязки у «Калины» завершат к октябрю 2026 года.

Ранее, в начале июня 2026 года, строители открыли движение по улице Комсомольской.