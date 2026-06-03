На развязке у «Калины» открыли движение по улице Комсомольской

На Синие Камни теперь можно добираться без пробок Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Хорошая новость для жителей микрорайона Синие Камни: строители открыли движение по улице Комсомольской на участке от улицы Библиотечной до съезда с транспортной развязки у концерна «Калина».

– Также на свои прежние маршруты вернулись автобусы №№ 54, 054, которые меняли направление в связи со строительством участка на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Напомним, что в середине мая на транспортной развязке у «Калины» открыли левую эстакаду со стороны Сибирского тракта. Из-за этого движение осуществлялось всего в два ряда на въезд и выезд. По этой же причине исчез пешеходный переход через улицу Комсомольскую, и до Втузгородка приходилось идти либо под мостом, либо перебегать через дорогу.

Строительство развязки у «Калины» начали в 2022 году, а разработку проектной документации еще раньше – в 2014 году. В течение всего времени работ на объекте сроки переносили, а стоимость проекта росла.

В конце 2025 года, со слов главы Екатеринбурга Алексея Орлова, проект был реализован на 80%. Сейчас власти города взяли на себя обязательство завершить строительство развязки у концерна «Калина» до конца 2026 года. Окончательная стоимость проекта – 9 миллиардов рублей.