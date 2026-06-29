Синоптики предупредили свердловчан об угрозе паводков

Из-за сильных дождей возникла угроза паводков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области синоптики предупредили об угрозе паводков 29 и 30 июня из-за сильных дождей, обрушившихся на регион. Как рассказали в Уральском Гидрометцентре, интенсивное выпадение осадков продлится до 2-3 июля.

- В Свердловской области в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком, - пояснили в Уральском Гидрометцентре.

Сегодня, 29 июня, днем ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах осадки будут сильнее. Температура составит +17..+22 градуса. Во вторник 30 июня пройдут ливни с грозами, а столбики термометров покажут до +21 градуса, на севере региона – до +26.

Июль встретит свердловчан грозовыми дождями в большинстве районов области. Температура 1-го числа составит +19..+24 градуса.

Напомним, что из-за столь интенсивного выпадения осадков июнь текущего года может стать самым дождливым за всю историю Екатеринбурга.