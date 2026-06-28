В Кушве, пережившей торнадо, организовали вакцинацию против гепатита А

В Кушве продолжаются восстановительные работы после урагана Фото: администрация Кушвинского муниципального округа

В городе Кушва, который 22 июня столкнулся с разрушительным торнадо, повредившим 124 частных дома, и разрушившем 32, продолжаются восстановительные работы. По данным главы Кушвинского муниципального округа Михаила Слепухина, 27 июня проводилась расчистка русла реки, распил деревьев и уборка ветвей, разгрузка и раздача гуманитарной помощи. Также была полностью восстановлена подача электроэнергии на улице Коммуны. Также глава муниципального округа сообщил о проведении вакцинации против вирусного гепатита А.

- В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А, - написал Михаил Слепухин на своей странице в VK.

Вакцинация проводится до 12.00 на улице Первомайской - напротив штаба, рядом с полевой кухней. Также для тех, кто не может прийти самостоятельно в городе организовали выезд бригады медиков на дом.