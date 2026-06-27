В Нижнем Тагиле общегородской выпускной собрал свыше 1,4 тысячи человек

В Нижнем Тагиле 26 июня 2026 года прошел общегородской выпускной. Праздник состоялся в городском цирке и собрал больше 1,4 тысячи человек, среди которых школьники, их родители, а также учителя и директора учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
К выпускникам обратился мэр Владислав Пинаев.
- Вы – наша гордость и будущее Нижнего Тагила. Сегодня вы закрываете одну дверь и открываете сотню новых. Желаю вам смело шагнуть во взрослую жизнь и мир возможностей, не бояться выбирать, ошибаться и пробовать снова, - поздравил ребят глава Нижнего Тагила.
По традиции, мэр вручил награды лучшим учащимся. Ими стали ребята из 36 учреждений. Так, 54 выпускника получили медали «За особые успехи в учении» II степени, а I степени - 116 школьников. В общей сложности награды получили 170 ребят. Отмечается, что это абсолютный рекорд за последние годы.
Напомним, что общегородской выпускной 26 июня прошел и в Екатеринбурге. Для ребят были подготовлены розыгрыши призов, шоу-программа и интерактивные конкурсы.