Жителя Нижнего Тагила, застрелившего друга, взяли под стражу

Арсен Саркисян останется в СИЗО до 24 августа. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жителю Нижнего Тагила Арсену Саркисяну, который застрелил своего друга, избрали меру пресечения. Напомним, трагедия произошла в ночь на 25 июня. Находясь на парковке, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый достал оружие из багажника и застрелил знакомого.

В последствие убийца пытался скрыться в селе под Нижним Тагилом у своих знакомых, однако уже вечером 25 июня его нашли и арестовали.

– Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Арсену Саркисяну. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство и избрал Саркисяну меру пресечения виде заключения под стражу на 2 месяца – до 24 августа 2026 года.