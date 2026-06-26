После совершения преступления мужчина попытался скрыться у знакомых в селе под Нижним Тагилом Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Нижнего Тагила застрелил друга и попытался «залечь на дно» в соседнем поселке. По данным следствия, в ночь на 25 июня 56-летний мужчина находился на парковке одного из домов на проспекте Ленинградском. Там между ним и его 45-летний знакомым произошел конфликт.

– На почве ссоры фигурант вооружился имевшимся у него в багажнике автомобиля огнестрельным оружием и произвёл из него выстрелы в оппонента. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина скрылся, однако уже вечером 25 июня его задержали. Как начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, убийца попытался спрятаться у знакомых в одном из сел под Нижним Тагилом. Там его обнаружили сыщики угрозыска отдела полиции №17 при содействии бойцов СОБР Росгвардии. Охотничий карабин, из которого он застрелил, друга изъяли.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следствие перед судом ходатайствует о заключении его под стражу.