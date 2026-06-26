Спасатели предупредили свердловчан о ливнях 27 и 28 июня

Ливни снова обещают в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловчан предупредили о сильных ливнях 27 и 28 июня. Спасатели настоятельно рекомендуют в период непогоды соблюдать меры безопасности.

– По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя. Уберите с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель, – предупреждают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок, а если непогода застава вас в пути – снизьте скорость и включите аварийную сигнализацию. Старайтесь не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а также помните, что дороги будут скользкими.

По данным Уральского гидрометцентра, сильные дожди придут на юго-запад Свердловской области, в остальной части региона осадков не ожидается. 28 июня дожди пройдут по всей области, но на юге особенно сильные.