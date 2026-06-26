В Свердловскую область возвращаются дожди

Дожди зальют Свердловскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловскую область после непродолжительного перерыва снова возвращаются дожди. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, 27 июля на юго-западе региона ожидаются сильные дожди и грозы, на остальной части области без осадков.

Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью 10-15 градусов, днем до 25 градусов. В Екатеринбурге ночью слабый дождь, 14 градусов, днем осадки усилятся, 21 градус.

– 28 июня на севере облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем в отдельных районах умеренный дождь. На юге в течение суток облачно, дождь, местами сильный ливень, – сообщают синоптики.

В тот же день свердловчан ожидает северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью 11-16 градусов, днем до 22 градусов, а на востоке – до 27 градусов. В Екатеринбурге дождь с грозой, ночью 14 градусов, днем 20 градусов.

29 июня в Свердловской области будет облачно и дождливо. Ветер северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью 10-15 градусов, днем до 23 градусов. В Екатеринбурге дождь, ночью 11 градусов, днем 21 градус.