На Среднем Урале предлагаемые зарплаты превысили ожидания соискателей

Работодатели предлагают свердловчанам зарплату, превышающую их ожидания Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области соискатели готовы работать за меньшие деньги, чем им предлагают работодатели. По данным hh.ru на июнь 2026 года, в среднем жители Среднего Урала ожидают получать ежемесячно 70 тысяч рублей. За 2025 год данный показатель не изменился.

Такой же средний уровень зарплатных ожиданий сейчас и по всему УрФО. Однако предлагаемая работодателями зарплата, в том числе и в Свердловской области, на 14% больше и составляет 80 тысяч рублей.

Отмечается, что Средний Урал оказался лидером по росту предложения среди других регионов округа. Таким образом, свердловчане согласны получать на 10 тысяч рублей меньше, чем им предлагают работодатели.

Напомним, что в Екатеринбурге средняя зарплата превысила 116 тысяч рублей. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в ходе выступления с ежегодным отчетом.