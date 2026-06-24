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НовостиЭкономика24 июня 2026 2:27

Средняя зарплата екатеринбуржцев превысила 116 тысяч рублей

Мэр Екатеринбурга рассказал об уровне благосостояния граждан
Никита ПРИХОДЬКО
В сравнении с 2020 годом, средний уровень зарплаты вырос почти в два раза

В сравнении с 2020 годом, средний уровень зарплаты вырос почти в два раза

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 23 июня 2026 года выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Гордумы. В ходе доклада градоначальник рассказал о росте уровня благосостояния граждан.

- В последние два года реальные доходы населения росли рекордными темпами. Среднемесячная заработная плата превысила 116 тысяч рублей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году, - сообщил Алексей Орлов.

Отмечается, что уровень безработицы в уральской столице уже третий год подряд находится на низком уровне. Если в 2021 году этот показатель составлял 6,3% от общего числа граждан, то по состоянию на начало 2026 года он снизился до 0,24%. Однако в 2025 году уровень безработицы был еще ниже – всего 0,19%.

Напомним, что Екатеринбург занял первое место среди городов-миллионников по основным показателям.