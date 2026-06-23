Екатеринбург стал лидером среди городов-миллионников по основным показателям

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 23 июня 2026 года выступил перед депутатами Гордумы с ежегодным отчетом.
В ходе доклада был представлен рейтинг городов-миллионников за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в котором уральская столица заняла первое место по основным показателям.
- Город играет роль драйвера развития для соседних территорий. Более того, екатеринбургская агломерация стала пилотной площадкой для разработки эффективной модели управления городскими образованиями, - рассказал градоначальник.
Для укрепления экономики города главными задачами, по словам Алексея Орлова, остаются поддержка малого и среднего бизнеса, а также развитие перспективных направлений.
Напомним, что глава уральской столицы в ходе выступления также рассказал о планах по строительству второй ветки метро.