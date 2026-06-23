Глава Екатеринбурга рассказал о планах по строительству второй ветки метро

Екатеринбург также закупит новые вагоны для метрополитена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге приступили к разработке технико-экономического обоснования для строительства второй ветки метро, после чего начнется ее проектирование. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в ходе выступления перед депутатами Гордумы с ежегодным отчетом.

- В этом году после прошлогодних подготовительных работ мы приступили к разработке технико-экономического обоснования для второй ветки метро, после чего приступим к проектированию. Вторая ветка – это насущная необходимость для Екатеринбурга. Мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса, - пояснил градоначальник.

Также Алексей Орлов сообщил о планах обновить существующий подвижной состав. Для это власти намерены закупить для метрополитена новые современные вагоны.

Напомним, что недавно мэр Екатеринбурга рассказал, когда в город приедут новые 50 трехсекционных трамваев.