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НовостиОбщество23 июня 2026 9:02

Глава Екатеринбурга рассказал о планах по строительству второй ветки метро

Власти Екатеринбурга намерены закупить новые вагоны для метрополитена
Никита ПРИХОДЬКО
Екатеринбург также закупит новые вагоны для метрополитена

Екатеринбург также закупит новые вагоны для метрополитена

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге приступили к разработке технико-экономического обоснования для строительства второй ветки метро, после чего начнется ее проектирование. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в ходе выступления перед депутатами Гордумы с ежегодным отчетом.

- В этом году после прошлогодних подготовительных работ мы приступили к разработке технико-экономического обоснования для второй ветки метро, после чего приступим к проектированию. Вторая ветка – это насущная необходимость для Екатеринбурга. Мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса, - пояснил градоначальник.

Также Алексей Орлов сообщил о планах обновить существующий подвижной состав. Для это власти намерены закупить для метрополитена новые современные вагоны.

Напомним, что недавно мэр Екатеринбурга рассказал, когда в город приедут новые 50 трехсекционных трамваев.