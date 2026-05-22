НовостиОбщество22 мая 2026 6:26

Глава Екатеринбурга рассказал, когда приедут новые 50 трамваев

Первые 20 новых трамваев доставят в Екатеринбург до 30 сентября
Никита ПРИХОДЬКО
Новый транспорт сможет вместить как минимум 150 человек

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал сроки поставки новых 50 трехсекционных трамваев. Напомним, что недавно администрация нашла подрядчика. Весь транспорт был закуплен в лизинг (аренда с правом выкупа – прим. ред.).

- Подписали протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев в лизинг. Двадцать вагонов должны быть доставлены в Екатеринбург до 30 сентября текущего года, остальные – до 25 декабря, - написал Алексей Орлов в своих социальных сетях.

Как отметили в мэрии, в ходе аукциона удалось сэкономить 2,2 миллиарда рублей за счет снижения первоначальной стоимости в 13 миллиардов. Деньги могут уйти на закупку дополнительных вагонов или на снижение ежемесячного платежа.

Новые 50 трамваев будут полностью низкопольными и смогут вместить в себя как минимум 150 человек. На борту установят современное оборудование. Срок службы вагонов составит более 30 лет.