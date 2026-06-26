Строительство развязки у «Калины» в Екатеринбурге завершат к октябрю

Движение на Калиновском мосту запустят в октябре Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительство развязки у «Калины» планируют заверить к октябрю 2026 года. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

– На развязке у «Калины» работы идут по графику. Мы, как и говорили, планируем завершить их к концу этого года полностью. Несмотря на все сложности с подрядной организацией – там введено внешнее наблюдение, – отметил Алексей Орлов.

Градоначальник подчеркнул, что объект полностью обеспечен финансированием и надеется, что движение по Калиновскому мосту запустят в октябре.

Напомним, что строительство развязки у «Калины» начали в 2022 году. В конце 2025 года, со слов главы Екатеринбурга Алексея Орлова, проект был реализован на 80%. Окончательная стоимость проекта – 9 миллиардов рублей. В начале июня здесь открыли движение по улице Комсомольской.