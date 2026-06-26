Мальчик хотел есть: стало известно, как мигрант-педофил заманил к себе 9-летнего школьника

Южанина приговорили к 13 годам заключения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мигрант из Екатеринбурга Аваз Х., осужденный за незаконное лишение свободы и изнасилование 9-летнего мальчика, работал охранником частной парковки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В декабре 2025 года Аваз заметил гуляющего во дворе ребенка. Школьник сказал незнакомцу, что замерз и хочет есть. Под этим предлогом 55-летний южанин заманил малолетнего к себе в будку. Где запер и надругался.

– Обычно мигранты отрицают вину в подобных преступлениях. Но Аваз сразу во всем признался. Однако говорил, что не считает свое преступление «чем-то страшным». И просил для себя наказание, не связанное с реальным лишением свободы, – отметил источник «КП-Екатеринбург».

Аваза признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Орджоникидзевский районный суд приговорил южанина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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