Пенсионерку нашли 25 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге завершились поиски 77-летней пенсионерки, которая 23 июня 2026 года вышла из дома и не вернулась. Розыском пожилой женщины занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Отмечалось, что екатеринбурженке требовалась медицинская помощь.

Найти пенсионерку удалось 25 июня. Она жива. Соответствующее сообщение поступило в 13:02.

- Найдена, жива! Благодарим всех поисковиков, добровольцев, которые прозванивали больницы! За ночь поисковики проехали и прошли более 100 километров по Екатеринбургу, - передают представители отряда.

Напомним, что в Сухом Логу до сих пор ведутся поиски 22-летнего Сергея Митрохина. Парень пропал еще в субботу 20 июня. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Розыском мужчины занимаются сотрудники ОМВД России «Сухоложский» и волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».