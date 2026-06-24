В Сухом Логу пятые сутки ищут 22-летнего парня

Молодой человек пропал 20 июня. Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв»

В Сухом Логу уже пятые сутки продолжаются поиски 22-летнего Сергея Митрохина. Парень пропал в субботу 20 июня 2026 года. С тех о его местонахождении ничего неизвестно. Розыском пропавшего занимаются сотрудники ОМВД России «Сухоложский» и волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».

- Пропал человек! Митрохин Сергей, 22 года. На момент пропажи был одет: джинсы синего цвета, футболка черного цвета, китель рабочий с надписью «Озон», - передают представители отряда.

Согласно ориентировке, рост Сергея составляет 185 сантиметров, телосложение плотное. У мужчины рыжие волосы и голубые глаза.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Сергея Митрохина, позвоните по телефону горячей линии отряда: 8 (900) 044-02-20. Также вы можете обратиться по единому номеру 112.